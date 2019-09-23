محمد سامى مؤلفًا ومخرجًا لمسلسل محمد رمضان فى دراما رمضان 2020

استقر النجم محمد رمضان، على المخرج محمد سامى، ليكون مخرجًا لمسلسله الجديد، والذي من المقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل 2020، وبذلك يعود الثنائي للعمل مجددًا بعد مسلسل “الأسطورة” عام 2017، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

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وقد كشفت سرنجي انه تم التعاقد بشكل رسمي مع المخرج محمد سامى لتأليف واخراج المسلسل معا، وبذلك يصبح محمد سامى أول المخرجين الذين يقدمون أعمالاً درامية كمخرج ومؤلف في وقت واحد، وليس بالجديد على المخرج محمد سامي حيث انه استطاع تحقيق العديد من النجاحات الدرامية المتتالية، وليس الدراما فقط وانما العديد من الاعمال السينمائية.

يذكر ان من ضمن أعمال المخرج الدرامية الناجحة مسلسل “سبق الأصرار، ومسلسل “حكاية حياة”، ومسلسل “الاسطورة” ومسلسل “ولد الغلابة” العام الماضى.