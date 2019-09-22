أحمد فهمي يعلن عن تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد

حرص الفنان أحمد فهمي، على طمأنه أصدقاءه ومتابيعه وجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، على الحالة الصحية لزوجته الفنان هنا الزاهد، بعد أن تعرضت لوعكة صحية يوم مس، خلال سفرهم لقضاء شهر العسل، حيث قد توجه احمد فهمي بخالص الشكر والتقدير لكل من قام بالسؤال على زوجته، وعبر عن اعتذاره الشخصي على عدم رده على رسائل الأصدقاء والاتصالات، لأنه برفقة زوجته وحدة.

حيث قد أضاف احمد فهمي قائلا: “الموضوع إننا في المستشفى هنا في سنغافورة وهنقعد 3 أيام تحت الملاحظة ولو محصلش تحسن هيبقى في جراحة.. الموضوع بايخ ومفاجىء”، وتوجه بخالص الشكر إلى الدكتور اشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، وكل الأطباء المتابعين لحالة زوجته من مصر مع الأطباء في سنغافورة.