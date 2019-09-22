حذف الفنان أحمد فهمي لصور هنا الزاهد داخل المستشفى

تعرضت الفنانة هنا الزاهد لحدوث لها وعكة صحية أثناء تقضيتها شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي خارج مصر فقد تم نقلها إلى المستشفي، حيث قد قام الفنان أحمد فهمي بحذف صور زوجته هنا الزاهد من على حسابها الرسمي على الانستجرام بعد ما كثرت التعليقات على تلك الصورة التي تم التقاطها من داخل المستشفى.

و الجدير بالذكر بأنه انهالت عليه التعليقات الساخرة هي التي أجبرت الفنان أحمد فهمي لإزالة تلك الصور، كما قد غضب الجهور كثيراً من رد فعل الفنان أحمد فهمي خلال الفترة الأخيرة وزادت التعليقات الساخرة، وبدأ الفنان أحمد فهمي بالرد على التعليقات وأكد أن في هذه الفترة التركيز عليه بشدة هو والفنانة هنا وأصابهم الحسد ويقضون شهر العسل داخل غرف المستشفى.