نقدم لكل متابعينا الكرام موعد عرض قيامة عثمان الموسم الأول وتردد القنوات العربية والتركية الناقلة له، أحتوى مسلسل أرطغرل في أجزائه السابقة على 151 حلقة، تم عرضها في الفترة ما بين 2014 وحتي 2018، مسلسل أرطغرل هو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية على يد أرطغرل شاة، حيث يجسد هذا المسلسل، قصة حياة واحد من أعظم القادة المسلمين الذي يعد له الفضل الأكبر في تأسيس الدولة العثمانية، بعد أن قضي على الغزاة الرومان من ناحية، ومن ناحية أخرى على الدولة المغولية، ومهد الطريق لنجله عثمان الأول لتأسيس الدولة العثمانية، وخلال هذا العام سيعرض الموسم السادس من المسلسل بعنوان عثمان أرطغرل.

حظي مسلسل أرطغرل بشعبية جماهيرية كبيرة خصوصاً في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، حيث يتم عرض المسلسل على جميع شاشات بلدان العالم، مثل رومانيا، وروسيا، كذلك دول الخليج العربي، ونقد لكم من خلال هذا المقال جميع التي تخص موعد عرض مسلسل قيامة عثمان وكذلك تردد القنوات الناقلة لحلقات المسلسل، حيث تقدم أكثر من 5 قنوات على النايل سات حلقات المسلسل بالإضافة إلى قناة TRT 1 التركية.

موعد عرض قيامة عثمان الموسم الأول وتردد القنوات العربية والتركية الناقلة له

بحسب الجدول الزمني لقناة TRT التركية يظهر مسلسل قيامة أرطغرل ضمن البرامج المذاعة يوم الأربعاء من كل أسبوع على القناة، ومن المتوقع أن يتم عرض الحلقة من الموسم الجديد بعنوان قيامة عثمان نهاية الشهر الجاري، كما يتم نقل الحلقة مترجمة على قناة دعوة بعدها ب 24 ساعة، بينما قناة اليرموك فستقوم بعرض الحلقة يوم الخميس من كل أسبوع الثامنة مساءاً والإعادة يوم الجمعة الواحدة ظهراً.

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موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان

تنقل قناة اليرموك الأردنية حلقات مسلسل أرطغرل على شاشتها على النايل سات حيث ستبث الحلقة الأولى من الموسم السادس نهاية شهر سبتمبر الجاري 2019 يوم الخميس كالعادة الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت مصر والسعودية، بينما ستبث الإعادة الجمعة الساعة الواحدة ظهراً، وعادة ما تستمر الحلقة لمدة ساعتان ملئيتان بالإثار والتشويق، أما بخصوص تردد قناة اليرموك فهو موضح كالتالي:-

قناة اليرموك: تردد 11678 أفقى، معدل الترميز 27500 عمودي.

تردد قناة TRT التركية

تعرض قناة تي اَر تي التركية حلقات مسلسل ارطغرل منذ انطلاقة عام 2014، حيث تعد القناة التركية المنتج والمالك الرئيسي لحقوق بث المسلسل، حيث قامت القناة ببث جميع أجزاء المسلسل خلال الأربع سنوات الماضية، ويمكن متابعة الجزء السادس من مسلسل أرطغرل على القناة على التردد التي سننشرها لكم في الجدول التالي:-

التردد القمر الصناعي معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح 10928 إيتويلسات Eutelsat 7°E 30000 عمودي 5/6 11042 تركسات Turksat 42°E 8400 عمودي 5/6

تردد القنوات العربية الناقلة لأحداث مسلسل أرطغرل

نحن في انتظار قيام أي من القنوات العربية التي اعتاده على بث حلقات المسلسل خلال الأربع أجزاء السابقة الإعلان عن موعد بث الجزء الخامس على قنواتها، حيث لم يعلن حتى الاَن سوى قناة اليرموك مع موقع النور وقناة تي اَر تي عن بث حلقات المسلسل.

قناة الشرق: تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي.

قناة دعوة: تردد 12687 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى.

قناة فور شباب: تردد 11316 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

نرحب بأي استفسار يخص مسلسل أرطغرل الموسم السادس.