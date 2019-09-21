حذف أحمد فهمي صورة هنا الزاهد في المستشفى

تعرضت الفنانة هنا الزاهد لحدوث لها وعكة صحية شديدة، أدت إلى نقل الفنانة إلى أحدى المستشفيات خارج مصر حتى تتلقى العلاج اللازم لها، وكانت تقضي الفنانة شهر العسل حاليا مع زوجها الفنان أحمد فهمي، حيث قد حذف الفنان أحمد فهمي صورة زوجته هنا الزاهد عبر حسابه الشخصي عبر موقع انستجرام، بعد ما كثرت التعليقات على صورة الفنانة هنا في المستشفى.

حيث قد قام الفنان بحذف الصورة، بسبب أن تعليقات الجمهور كانت ساخرة وأجبرت الفنان احمد فهمي على حذف الصورة من موقع انستجرام، بالأخص غضب من تصرفات منذ أيام قليلة بسبب هجوم عليهم بعد أن وجه احد المتابعين ألفاظ نابية لشقيقه كريم فهمي.