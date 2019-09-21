ِشاهد.. هنا الزاهد تدعي لنفسها بالشفاء بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا

نشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد مؤخرًا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورة جديدة لها، داعية الله عز وجل أن يمن عليها بالشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها.

حيث كتبت “الزاهد” قائلة: “اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بوجعي، ربي اشفيني شفاءً لايغادر سقمًا عاجلًا غير آجل.. اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي”، وتفاعل الجمهور ومتابعيها على السوشيال ميديا مع المنشور، متمنيين لها الشفاء العاجل.

يذكر أن هنا الزاهد احتفلت مؤخرًا بحفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، حيث حضر الحفل مجموعة من الفنانين والإعلاميين، وتألقت هنا في حفل الزفاف كما تعودنا عليها دائمًا.