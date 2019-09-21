ِالشرنوبي يكشف حقيقة التعاقد على جزء ثاني من “كأنه إمبارح”

أعرب الفنان محمد الشرنوبي عن سعادته بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “كأنه إمبارح”، وردود الأفعال الإيجابية التي جاءت على المسلسل بكل أحداثه وتفاصيله، مشيرًا إلى ترك النهاية مفتوحة لا يعني عمل جزء ثاني، حيث أنه لم يتعاقد على أي أجزاء جديدة للمسلسل.

يشارك في بطولة مسلسل “كأنه إمبارح” عدد من النجوم، منهم رانيا يوسف، أحمد خليل، أحمد وفيق، محمد الشرنوبي، محمود مسعود، خالد أنور، هنادي مهنا، وغيرهم، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج حاتم علي وأكرم فريد.

والجدير بالذكر أن محمد الشرنوبي شارك في عدد من الأعمال الفنية المتميزة، منها مسلسل “بين السرايات”، “الداعية”، “لا تطفئ الشمس”، “الشوارع الخلفية”، “زي الورد”، “الجزء الثاني من سرايا عابدين”، كما شارك في بداية مشواره الفني عام 2008 في مسلسل “في إيد أمينة” بطولة الفنانة يسرا.