ِاليوم.. انطلاق الحلقة الأولى من الموسم الخامس من “The Voice”

من المقرر أن تنطلق الحلقة الأولى من برنامج اكتشاف المواهب “The Voice” الموسم الخامس، مساء اليوم السبت الموافق 21 من سبتمبر الجاري، على شبكة قنوات “إم بي سي”.

حيث يشارك في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس The Voice، كلاً من الفنانة أحلام شمسي، النجم محمد حماقي، المطرب اللبناني راغب علامة، والفنانة سميرة سعيد، حيث يتقدم للبرنامج مواهب غنائية من مختلف الدول العربية.

والجدير بالذكر أن لجنة التحكيم في المواسم الثلاثة السابقة كانت تضم كلاً من المطربة شيرين عبد الوهاب، صابر الرباعي، كاظم الساهر، وعاصي الحلاني، أما الموسم الرابع، ضم كلاً من الفنانة إليسا، أحلام، ومحمد حماقي، مع بقاء عاصي الحلاني في اللجنة.