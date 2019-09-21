ِالثلاثاء المقبل.. سيف زاهر وحازم إمام في ضيافة “قهوة أشرف”

من المقرر أن يحل كلاً من نجوم الرياضة سيف زاهر وحازم إمام كضيوف على برنامج “قهوة أشرف” الموسم الثاني، الذي يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي، على قناة “الحياة” الفضائية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 من سبتمبر الجاري 2019.

حيث من المقرر أن يتحدث الضيوف عن مشوارهم الرياضي والعقبات التي واجهتهم في بداية الطريق والنجاحات التي حققوها، بالإضافة إلى التحدث في موضوع الحلقة، وهي الحكمة الشهيرة “من جد وجد ومن زرع حصد”.

والجدير بالذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي يجهز خلال الفترة الحالية لعمل اختبارات للأطفال، لاختيار وجوه جديدة لعمل درامي جديد يجهز له حاليًا، حيث يركز في اختياراته على الفئة العمرية ما بين 8 سنوات إلى 15 سنة.