نجمات الفن يتألقن على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

تألقت نجمات الفن على السجادة الحمراء أثناء حضورهن لعرض فيلم “ستموت في العشرين” الفيلم السوداني، ويشارك الفيلم في مسابقة مهرجان الجونة للأفلام الروائية، حيث قد ارتدين الفنانات فساتين أنيقة وهادئة، من كل من الفنانة منى ذكي والفنانة غادة عادل، ونور، والفنانة جميلة عوض، وحضرت أيضا الفنانة نسرين طافش.

حيث يعتبر فيلم ستموت في العشرين من الأفلام الروائية، ويعتبر بأنه الفيلم الروائي الأول في تاريخ السودان منذ 20 عامًا، والفيلم السابع في تاريخ السينما، وقد لاقى الفيلم اهتمام عالمي، وقد حصل الفيلم على منح مالية من عدة جهات مثل مهرجان برلين السينمائي، ومنحة من بيروت، إضافة إلى منحة “سور فاند” النرويجية، كما قد تم عرض مؤخرا في مهرجان فينسيا السينمائي ضمن قسم “أيام فينسيا”.