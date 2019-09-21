وصول ريم سامي لمهرجان الجونة السينمائي

قامت الفنانة ريم سامي بحضور افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث قامت الفنانة ريم بارتداء فستان أبيض طويل لفت انتباه الجميع وكان هذا الفستان مطرز بالكثير من الأحجار الكريمة وأكسسوارات، ومن الجدير بالذكر أن الفنانة ريم سامي قامت بالاشتراك في مسلسل ولد الغلابة مع الفنان أحمد السقا وحقق هذا الفنان نجاحاً مبهراً.

كما أن حضر هذا المهرجان عدد كبير من الفنانين ومن النجوم المشاهير، كما أنه تم تكريم الفنان محمد هنيدي والمخرجة السينمائية الفلسطينية مي مصري فتم حصولها على جائزة الإنجاز الإبداعي وكان هذا المهرجان من أهم المهرجانات العالمية التي تم تكريم فيها عدد كبير من الفنانين وشارك في هذه الدورة الفنان المصري الأمريكي مينا مسعود.