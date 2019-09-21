انضمام أروى جودة لفيلم عقد الخواجة

قامت الفنانة أروى جودة، بالمشاركة في فيلم عقد الخواجة بمشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، كما أنها ذكرت أنها ستقوم بتصوير هذا الفيلم خلال الأيام المقبلة، كما أن الفنانة أروى جودة قامت بحضور افتتاح فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة المصرية، حيث حضر هذا المهرجان عدد كبير من النجوم والفنانين.

حيث من الجدير بالذكر أن تم التحضير لهذا الفيلم خلال الأيام المقبلة، فتم التعاقد مع عدد كبير من النجوم الذي كان من ضمنهم الفنان معتصم النهار، وكان هذا الفيلم من بطولة باسل خياط وأحمد الفيشاوي وهيفاء وهبي وكان هذا الفيلم من تأليف أمين جمال وكان من إخراج الأستاذ محمد عبد الرحمن حماقي.