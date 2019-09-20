استعداد سامو زين لطرح أغنية جديدة

أصبح الفنان سامو زين على كامل الاستعداد من أجل طرح أغنية جديدة على مواقع الفيديوهات الشهيرة وطرحها على كافة التطبيقات الغنائية، فقد استطاع الفنان سامو زين، أن يطرح صور لأغنيته الجديدة على حسابه الشخصي الانستجرام حيث قد قام بنشر صور عديدة على هذا الموقع، وقد كانت هذه الأغنية تحمل عنوان مثل الولد.

حيث أن هذه الأغنية حققت نجاحاً مبهراً وبمجرد نزول الصور لها بدأ الجمهور في التساؤل عن موعد نزول الفيديو الخاص بهذه الأغنية، حيث أن هذه الأغنية كانت من كلمات الأستاذ جاد خولي، كما أن هذه الأغنية كانت من ألحان الأستاذ سامو زين وكانت من توزيع موسيقي للأستاذ المشهور أسامة عبد الهادي.