مهرجان الجونة السينمائي 2019..ركل ما تريد معرفته عنه من معلومات وإحصائيات

بدأت في السادسة من مساء يوم أمس الخميس، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي 2019،وذلك على مسرح المارينا الواقع في مدينة الجونة السياحية، على أن تستمر الفعاليات الخاصة بالمهرجان حتة يوم 27 سبتمبر القادم، ويحضر المهرجان في دورته الحالية عدد كبير من نجةم الفن في مصر والوطن العربي والعالم، ويحل الممثل المصري العالمي “مينا مسعود” ضيفاً على المهرجان في دورته الحالية، وقد ظهر الممثل الكوميدي أكرم حسني كمقدماً لفقرات المهرجان في نسخته الحالية، ثم تلاه بعد ذلك المطرب أبو الذي أدى عرضاً غنائياً مميزاً.

مهرجان الجونة 2019

يشارك في مهرجان الجونة في دورته الحالية، أكثر من 300 فنان وفنانة من مصر وشتى أنحاء العالم، ويهدف المهرجان إلى دعم وتنمية صناعة الأفلام والسينما في العالم، وتكريم الممثلين المتميزين عن أدوارهم في الأعمال السينمائية التي أدوها خلال أدوارهم على مدار العام، كما سيعرض ف يالمهرجان 80 فيلم محلي وعالمي من الأفلام المتميزة التي لاقت إشادة عالمية وتم تكريمها وعرضها في مهرجانات عالمية أخرى ونالت جوائز عديدة.

تفاصيل مهرجان الجونة 2019

سيتم توزيع جوائز بقيمة 224 ألف دولار أمريكي، وذلك على الأفلام التي تتنافس داخل مهرجان الجونة، ويلقى المهرجان دعماً محليا ودولياً كبيراً، حيث من المنتظر أن يتم إقامة حفل موسيقي تحت رعاية السفارة الأمريكية، وذلك من أجل تكريم أصحاب الأعمال والمعزوفات الموسيقية التي تصاحب اللإلام والأعمال السينمائية.

إن مهرجان الجونة يعد واحداً من أهم المهرجانات والأحداث الفنية في مصر والشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا، وذلك لأنه يعتبر قبلة فعالة لاتلاقي مختلف الشعوب العربية وشعوب القارة السمراء، من أجل تبادل ونشر الثقافة فيما بينهم، أيضاً يساعد المهرجان على تقوية الصلة بين الشعوب وإكتشاف المواهب الجديدة.