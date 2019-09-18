أعلن الفنان توفيق عبد الحكيم عن سبب غيابه عن الشاشة

قامت الفنانة إسعاد يونس، باستضافة الفنان المشهور توفيق عبد الحكيم، في برنامجها الشهير صاحبة السعادة وذلك كان يوم امس الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر، وقام الفنان توفيق عبد الحكيم بالتحدث عن سبب غيابه عن الشاشة السينمائية كما أنه بدأ في الإعلان عن الأخبار الشائعة التي انتشرت ضده.

كما أن الفنان توفيق عبد الحكيم بدأ يتحدث في هذا البرنامج عن حياته الشخصية، ومن الجدير بالذكر أن برنامج صاحبة السعادة هو برنامج شهير وتقوم بتقديمه الفنانة العالمية إسعاد يونس وهذا على القناة الفضائية دي إم سي ويأتي هذا البرنامج في تمام الساعة الحادية عشر في كل يوم ثلاثاء ويعد هذا البرنامج من أفضل البرامج العالمية.