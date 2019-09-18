إقامة رامي جمال حفل جديد في ليبيا

قام الفنان رامي جمال بالتأكيد على خبر إقامته لحفل غنائي في دولة ليبيا على الرغم من خبر وفاة حماه، فأكد أنه سيؤدي الحفل في الموعد المتفق عليه وهو يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر، وأكد رامي جمال على توقيعه لاتفاق مع الجهة المنظمة لهذا الحفل.

كما أنه أكد أنه لا يحق إلغاء التعاقد مع الهيئة المنظمة للحفل حتى لا يقع بهذه الهيئة الضرر، كما أنه قام بتقديم الشكر لكل الأشخاص الذين واسوا بعد وفاة والد زوجته، كما أن الفنان رامي جمال أعلن خبر وفاة والد زوجته على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به الانستجرام وقامت الكثير من الجماهير بالرد عليه لمواساته كما أنهم أخذوا يدعون له بالرحمة.