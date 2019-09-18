إحياء شيرين عبد الوهاب حفلاً في السعودية

أصبحت الفنانة شيرين عبد الوهاب على كامل الاستعداد من أجل العمل على إحياء حفلاً في المملكة العربية السعودي وذلك ضمن حفلات اليوم الوطني للسعودية رقم 89 وذلك في يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر، ومن الجدير بالذكر بأنه سوف تشارك الفنانة شيرين في هذا الحفل الفنانة وعد والفنان رابح صقر بالإضافة إلى فرق شعبية من السعودية.

ومن المعروف مؤخراً أن الفنانة شيرين عبد الوهاب قامت بطرح أغنية جديدة لها على موقع الفيديوهات الرسمي اليوتيوب وكانت هذه الأغنية تحمل عنوان الحب خدعة، وكانت تلك الأغنية من كلمات الأستاذ عبد الرحمن بن مساعد وحققت هذه الأغنية نجاحاً مبهر وكبير في الساحة السينمائية.