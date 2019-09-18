كارول سماحة تستعد لطرح أول بطولة سينمائية في 26 سبتمبر

تستعد الفنانة اللبنانية كارول سماحة للسفر إلى لبنان في الأيام القادمة لحضور العرض الخاص لفيلمها الجديد “بالصدفة”، والمنتظر طرحه في السينمات اللبنانية يوم الخميس 26 سبتمبر، حيث تخوض من خلاله أول بطولة سينمائية حقيقة لها، وإن كان لها تجربة من قبل وهي “بحر النجوم”، و ظهرت فيها بشخصيتها الحقيقية.

ومن جانب أخر طرحت كارول مؤخرا كليب جديد لها بعنوان “بتآمن بالصدفة”، من فيلمها الجديد الذي يحمل نفس الاسم على يوتيوب، والأغنية من موسيقى وكلمات مراون خوري، وإخراج باسم كريستو.

وفيلم “الصدفة” من بطولة كارول سماحة، بديع أبو شقرا، باميلا الكيك، منير معاصري، غريتا عون، سامي أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في التجربة الاخراجية الأولى له في مجال السينما.

والجدير بالذكر أن كارول سماحة لها الكثير من التجارب في التمثيل بالمسرح الغنائي ومن بينها ملوك الطوائف، وأيام سقراط، ولم تقدم إلا مسلسل واحد وهو “الشحرورة”، والتي قدمت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح.