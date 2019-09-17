شيرين عبد الوهاب تحيي حفلاً بالسعودية برفقة رابح صقر… 23 سبتمبر

تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي في السعودية، ضمن حفلات اليوم الوطني للسعودية الـ 89، يوم الأثنين القادم الموافق 23 سبتمبر الحالي.

ويشارك شيرين عبد الوهاب في الغناء في الحفل كل من رابح صقر، والفنانة وعد، بجانب بعض فرق فنون شعبية سعودية.

وطرحت المطربة شيرين عبد الوهاب مؤخرا أغنية جديدة بعنوان “الحب خدعة” من خلال قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وهي من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد.

ومن جانب أخر، تعكف شيرين على التحضير لألبوم جديد لم تحدد موعد طرحه حتى الأن، ومن المقرر أن تعلن عن هذا في الفترة القادمة.