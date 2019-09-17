أحمد فهمي ساخرا من صورة زفافه: هنا الزاهد اتجوزت أحمد شبية.. وشيكو يرد: حذرناها

سخر النجم أحمد فهمي من صورة زفافه على الفنانة الشابة هنا الزاهد، من خلال حسابه على موقع تبادل الصور الشهير “انستجرام”.

وعلق فهمي على صورة زفافه قائلاً: “هنا الزاهد اتجوزت أحمد شيبة، في إشارة إلى تشابه إطلالته بالمطرب الشعبي أحمد شيبة.

ومن ناحيته رد صديقه الفنان شيكو عليه في تعليق: “أنت جاي تقولها دلوقتي… مش حذرناها وهي اللي صممت”.

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ويتواجد أحمد فهمي الأن في جزر المالديف برفقة زوجته هنا الزاهد لقضاء شهر العسل بعد احتفالهما بزفافهما يوم الاربعاء المنقضي، على أن يتجه بعد هذا لاستكمال شهر العسل في جزيرة بالي بإندونيسيا وبعد هذا ينتقل إلى سنغافورة لقضاء معظم الوقت مع زوجته هناك.