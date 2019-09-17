كلمات أغنية تعي حسين الديك مكتوبة 2019  لبوستات فيس بوك وواتس آب

طرحت كلمات أغنية تعي حسين الديك في 2019 وقام المطرب السوري حسين الديك بتصوير أغنية تعي فيديو كليب ونشره عبر قناته على موقع يوتيوب مما حققت صدى مسموع بين الجماهير في الوطن العربي، وظل الكثيرون يبحثون عن كلمات أغنية تعي حسين الديك مكتوبة ليتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما بينهم وينشرونها ضمن بوستات فيس بوك وحالات واتس آب وخاصة أنها تميل إلى الأغاني الرومانسية التى يود سماعها الكثير من الفتيات والشباب من أبناء الجيل الحالي.

أصبحت كلمات أغنية تعي حسين الديك مكتوبة 2019 طفرة محركات البحث خلال تلك الأيام، لذا يقدم موقعنا كلمات أغنية تعي في هذا المقال، بجانب الاهتمام بعرض كلمات كافة الأغاني العربية والخليجية والعراقية والسعودية والكويتية والمصرية واللبنانية التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع التي تهتم بتحميل الأغاني لسماعها ونشرها.

كلمات أغنية تعي حسين الديك مكتوبة

ننشر كلات أغنية تعي حسين الديك كاملة في فقرات حتى تستطيعون تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن بوستات فيس بوك وحالات واتس آلاب، وإليكم كلمات الأغنية على النحو التالي:

تعي تعي لعندي تعي تعي لضمك تعي عطيني غمرة مثل الجمرة احرقي قلبي اوجعي ومعي ضلك حدي ومعي مابدي غيرك معي في غنية بغنيها الك انتي اسمعي مجنوني يامجنوني مجنوني فيكي عيوني ياعيوني يا عيوني بغار عليكي من عيوني مجنوني يامجنوني مجنوني فيكي عيوني ياعيوني يا عيوني بغار عليكي من عيوني تعي تعي لعندي تعي تعي لضمك تعي عطيني غمرة مثل الجمرة احرقي قلبي اوجعي الك عمري كله الك ويلي ما اجملك بعد قلبك ابقى حدك اهتم ودللك قمر انتي مثل القمر انتي مانك بشر Advertisements مش اي سيرة قصة كبيرة بدها لوحدها عمر مجنوني يامجنوني مجنوني فيكي عيوني ياعيوني يا عيوني بغار عليكي من عيوني تعي تعي لعندي تعي تعي لضمك تعي عطيني غمرة مثل الجمرة احرقي قلبي اوجعي انا مجنونك انا دخل عيونك انا مثل السكر لا لا اكتر انتي شهد وهنا سوا بدي نبقى سوا عيشي بقلبي الهوى ضلي حدي اكتر بدي منك ما برتوى مجنوني يامجنوني مجنوني فيكي عيوني ياعيوني يا عيوني بغار عليكي من عيوني

أغنية تعي حسين الديك يوتيوب

طرحت أغنية تعي حسين الديك على يوتيوب في 14 سبتمبر 2019 حيث مر على إطلاقها سنة واحدة، ومن وقتها وحققت حتى الآن 547.356 مشاهدات، ولازالت المشاهدة تتزايد عليها باستمرار، وخاصة من مصر حيث يتابعها الجالية السورية أصبحت منتشرة في الوطن العربي ومصر، ويتابعون الأغاني باللهجة السورية طول الوقت، وأفضل ما طرح على الساحة الإعلامية.

وعرضت أغنية تعي على قناة الفنان حسين الديك الرسمية على موقع اليوتيوب بشكل حصري، وبات الجميع يتداولها ويتحدث عن أداء “الديك” المختلف في غنائها.

ويذكر أن كلمات أغنية من تأليف الشاعر عمر ساري، وغناء حسين الديك، وألحان محمد بشار، وتوزيع راين وألحان محمد بشار، وميكس وماسترينغ محمد مقهور، وأصبحت من أكثر الأغاني السورية المشهورة هذه الأيام في مصر والدول العربية.