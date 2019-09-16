ولاد رزق 2″ يحصد إيرادات بلغت 92.5 مليون جنيه خلال 39 ليلة عرض

استطاع فيلم “ولاد رزق 2” بطولة النجم أحمد عز ليلة أمس الأحد من تحقيق إيرادات بلغت 366 ألف جنيه، خلال شباك التذاكر، وبذلك تصبح المحصلة الإجمالية فى 39 ليلة عرض للفيلم قيمة 92 مليون و 500 ألف جنيه، وبتلك الايرادات يحتل الفيلم ثانى أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية بعد “الفيل الأزرق 2”.

حيث انه تم عرض الجزء الأول للفيلم عام 2015، حيث تدور أحداث الجزء الثاني بعد مرور 3 سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، ولكن تدور الأحداث ويطرأ على حياتهم حدثًا يغير كل ذلك، ومن ثم يدخلون في عوالم جديدة عليهم، وتضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المافيا.

“ولاد رزق 2” بطولة أحمد عز وأحمد الفيشاوى وعمرو يوسف وكريم قاسم وأحمد داوود وخالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة، بجانب ظهور نجوم كضيوف شرف على رأسهم ماجد المصرى وغادة عادل وإياد نصار ويسرا وأصالة وريم مصطفى وآسر ياسين وسيد رجب ومحمد لطفى، الفيلم من إخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وشركة الطاهر ميديا برودكشن.