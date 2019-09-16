“الفيل الأزرق 2” يقترب من 100 مليون جنيه ايرادت في دور العرض بالسينما المصرية

يواصل فيلم “الفيل الأزرق 2” بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى تحقيق الإيرادات، ليحتل المركز الأول في إيرادات السينما المصرية هذا الموسم، حيث حقق ليلة أمس الأحد مبلغ 247,532 جنيه في شباك التذاكر لتضاف إلى رصيده، وبذلك يصبح إجمالي ما حققه حتى الآن 98 مليوناً و 600 ألف جنيه، وتلك الايرادات لم تحدث في السينما المصرية على مدار تاريخها، وبذلك يقترب من تحقيق 100 مليون جنيه إيرادات.

وقد تخطي الفيل الأزرق 2 حاجز 80 مليون جنيه الشهر الماضي، وأصبح يتصدر قائمة الأفلام الأعلى ايراداً بالسينما المصرية وهذا الرقم كان مسجلا باسم فيلم “كازابلانكا” للنجم أمير كرارة، والذي تم عرضه خلال موسم أفلام عيد الفطر الماضي.

يذكر أن فيلم “الفيل الأزرق 2” يتضمن نفس فريق عمل الجزء الأول،وهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، وبطولة النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وقد شهد الجزء الثاني انضمام النجمة هند صبرى، بجانب ظهور الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف مثل تارا عماد، والفيلم من إنتاج شركة “سينرجى فيلمز”، وإشراف عام أحمد بدوى.