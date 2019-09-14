أبطال فيلم “لص بغداد” يصورون عدة مشاهد في شبرامنت

تشهد منطقة شبرامنت تصوير مشاهد فيلم “لص بغداد”والتي تقرب من 20 مشهدا، الفيلم من بطولة محمد امام، حيث يتم تصوير المشاهد التي تجمع بين كلا من محمد إمام وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن وياسمين رئيس وأحمد العوضى، ومن المقرر أن يتم التصوير لمدة يوم واحد فقط بتلك المنطقة، ومن ثم ينتقل فريق العمل بعدها إلى مواقع تصوير أخرى.

وقد تم تصوير جميع المشاهد المخصصة للتصوير تحت الماء، والتي تم الانتهاء منها مؤخرا، والتي تعد من أخطر مشاهد العمل، والتي اشترك فيها محمد إمام وياسمين رئيس، داخل أحد حمامات السباحة فى مدينة 6 أكتوبر، بقيادة مصمم الأكشن “أندرو” والمخرج أحمد خالد موسى، ومن المتوقع ان يتم طرح الفيلم في السينمات بموسم أفلام نصف العام المقبلة.

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فيلم “لص بغداد” بطولة كلا من محمد إمام،ياسمين رئيس، فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، صلاح عبد الله، ، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، ومن إخراج أحمد خالد موسى،ومن إنتاج سينرجى فيلمز.