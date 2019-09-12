الصور الأولى من حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

يحتفل اليوم العروسان أحمد فهمي وهنا الزاهد في أحد قاعات الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشط حضور كبير من الأهل والأقارب، وأيضاً حضور نجوم الفن المدعوين على الحفل، وننشر لكم أولى صور حفل الزفاف.

وقد دعا العروسين عدد هائل من أصدقائهما في الوسط الفني من فنانين ومخرجين ومؤلفين ومنتجين لمشاركتهم فرحتهم بتلك المناسبة السعيدة، مع تنظيم هائل للغاية في الدخول للحفل.

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ويذكر أن الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بخطبتهما في منتصف شهر أغسطس 2018 في منزل هنا، ولم يحضر الحفل سواء العائلتين فقط.