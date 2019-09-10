بالصور.. حنان مطاوع ترزق بطفلتها الأولى “أماليا”

رزقت الفنانة حنان مطاوع بطفلتها الأولى “أماليا” من زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني بعد مرور ثلاث أعوام زواج، حيث تزوجا في سبتمبر عام 2016 بعد قصة حب جمعتهما.

وقامت حنان مطاوع بنشر صورة لها من داخل غرفة العمليات ومعها زوجها ووالداتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي بعد الولادة مباشرة وعلقت على الصورة: “من فترة قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين.. بابنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس على فكرة أماليا اسم مصري قديم “فرعوني” معناه الأميرة الصغيرة أبنه الملك”.

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والجدير بالذكر أن حنان مطاوع شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل “لمس أكتاف” مع ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب، محمد عز، حنان مطاوع، شريف الدسوقي، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.