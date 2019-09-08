تعرف على تفاصيل فيلم “كيره والجن 1919” لكريم عبد العزيز وأحمد عز

تستعد شركة “سينرجى فيلمز، بالتجهيز للاستعدادات والتحضيرات لفيلم “كيرة والجن” 1919،والذي سيلعب دور البطولة به كلا من الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز، ويجسدان شخصيات “كيرا والجن”، والفيلم مأخوذ عن رواية أحمد مراد والتي تحمل نفس الاسم.

وقد وضعت الشركة المنفذة للفيلم خطة إنتاجيه، من أجل تقديم عملا سينمائياً ضخماً خلال الفترة المقبلة، وقد أولت الفيلم للمخرج مروان حامد، وقد تم بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التى يدور حولها الفيلم، بجانب تصميم الملابس المناسبة لذلك الزمن،كما تم الاتفاق على جلب أحدث معدات التصوير من الخارج، علاوة على انه ستتم لأعمال الجرافيكس والمونتاج الذي سيتم تنفيذها في أوروبا.

وتدور أحداث الفيلم حول واقع المجتمع المصري خلال فترة الاحتلال الإنجليزي أثناء ثورة 1919، ويبرز قصص لأبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزي، وحددت موعد بدء التصوير شركة “سينرجى” منتصف شهر ديسمبر القادم.