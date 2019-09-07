حكيم ينجو من الموت بأعجوبة في حادث سير بطريق السويس

تعرض الفنان والمطرب الشعبي حكيم لحادث سير على طريق السويس في الساعات الأولى من صباح اليوم، وكان ذلك أثناء قيادته لسيارته، فقد انقلبت به السيارة على طريق من الطرق السريعة، وقد تم نقله اثر ذلك الحادث إلى المستشفى، ونقل المطرب الكبير إلى أحدى المستشفيات القريبة في القاهرة.

حيث قد نقل الفنان حكيم بعد الحادث على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وقد صرحت إدارة المستشفى على أن الفنان حالته مستقرة ولم يتعرض لوجود أذى كبير، والجدير بالذكر بأن الفنان حكيم قد أحيا حفل غنائي كبير في الساحل الشمالي على شاطئ قرية توليب منذ ما يقارب من أسبوعين، وقد حضر الحفل الآلاف من الجماهير من محبي الفنان من مختلف الأعمار.