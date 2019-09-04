أحمد فلوكس يعلن عن سر رفضه العمل مع جاكي شان وجون سينا

اعلن الفنان أحمد فلوكس، عن سبب رفضه الاشتراك في فيلم عالمي من بطولة الفنان جاكي شان وجون سينا، حيث قد أكد بأنه قد تلقى العرض في المشاركة بالفيلم العالمي تزامنا مع توقيعه مع المخرج شريف عرفة في أن يكون من أبطال فيلم الممر، حيث قد أشار خلال لقائه في برنامج “The Insider بالعربي”، الذي يذاع عبر قناة “دبي” قائلا: “أن الفيلم العالمي من بطولة جاكي شان وجون سينا كان يتم تصويره في الصين، وكان يتوجب أن أسافر إلى هناك لتصوير مشاهده وفق جدول زمني محدد، بجانب البدء في تصوير المشاهد في فيلم “الممر”، وهذا ما يعد أمرًا صعبًا للغاية القيام به والاشتراك في الفيلمين معا.

كما أضاف إلى أنه كان هناك فارق 5 أيام لاختيار المشاركة في أحد الفيلمين، ولكنه في النهاية فضل أن يقوم بالمشاركة في “الممر”، وأشار إلى أن ابنه سيف أخذ موقفا غاضبا منه بسبب عدم مشاركته مع ممثلين عالميين يحبهم، ولكن بعد حضوره العرض الخاص لفيلم المرر غير رأيه وعانق والده بحرارة.