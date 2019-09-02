عرض نصر محروس التعاون مع راديو مصر

قامت شركة فيري ميوزيك بتقديم عرض على المنتج نصر محروس وهو القيام بعرض كل الألبومات المتعلقة بموجات إذاعة راديو مصر مقابل أن يحصل على خمسمائة ألف جنيه مصري في العام الواحد، كما طالب الأستاذ بإمداد هذا التعاقد لمدة ثلاثة سنوات.

حيث طالب الأستاذ نصر بإمداد التعاقد بنسبة 10% كما أنه طالب باستغلال كل الأغاني التي تسيطر عليها شركة ميوزيك الأمر، مما جعل قيادات ماسبيرو لإحالة الملف للجان المختصة في الهيئة الوطنية، كما أن اللجنة وافقت على هذا العرض مع توفير تكليف اقتصادي والأخبار المتعلقة بالتنسيق ليتم التعاقد مع المنتج، كما من الضروري إشراك قيادات راديو مصر في ذلك الأمر لمراجعة المحتوى.