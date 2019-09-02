إطلاله دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة

في الفترة الأخيرة قد خضعت الفنانة دينا الشربيني لجلسة تصوير كبيرة للغاية وذلك من خلال عدسة المصور العالمي كريم نور، حيث ظهرت الفنانة دينا الشربيني بإطلالة جديدة عملت على خطف أنظار الجماهير، وظهرت بإطلالة صيفية نجحت دينا من خلالها بلفت انتباه كل متابعيها.

ومن الجدير بالذكر أن وفقاً للسياق الدرامي أخر أعمال الفنانة دينا الشربيني هو مسلسل زي الشمس التي تم عرضه في رمضان الماضي حيث شارك الفنان دينا في بطولته كلاً من الفنان أحمد السعدني والفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة سوسن بدر وعدد كبير من الفنانين، حيث حقق هذا المسلسل نجاحاً مبهراً وكان من أنجح المسلسلات في رمضان السابق.