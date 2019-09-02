كشف أحمد حلمي عن كواليس فيلم خيال مآتة

قام الفنان أحمد حلمي ولأول مرة بالكشف عن كواليس فيلمه الجديد الذي يدعى خيال مآتة، وقام أحمد حلمي بالكشف عن سبب نشره لجمله ركبي بتخبط في بعضها قائلاً” يا رب ركبي تفضل تخبط على طول لأن دا مقياس كويس على أن الواحد لسة بكر بيخاف الخوف صحي وأنا ببقى خايف عصب عني”

وأكد الفنان أحمد حلمي أن شخصية الرجل العجوز من أصعب الشخصيات الذي قام بتقديمها خلال فترة تمثيله الكاملة، حيث أن فيلم خيال مأتة فيلم جديد وحقق نجاحاً مبهراً خلال هذه الفترة وتم عرضه في الآونة الأخيرة على شاشات السينما وحبه عدد كبير من الجماهير وحقق نسبة مشاهدة عالية.