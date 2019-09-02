وصول إيرادات فيلم ولاد رزق الجزء الثاني لـ 80 مليون جنيه

حقق فيلم ولاد رزق نجاحاً مبهراً في فترة قصيرة للغاية، فوصلت إيرادات هذا الفيلم إلى 80 مليون جنيه مصري وذلك بعد عرضه على الشاشات السينمائية بثلاثة أسابيع فقط، وكان الفيلم قد حقق نجاحاً مبهراً حيث وصلت إيراداته في الأسبوع الواحد إلى 43 مليون جنيه مصري.

حيث أن فيلم أولاد رزق كان من بطولة كلاً من الفنان أحمد عز والفنان عمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوي والفنانة نسرين أمين، كما شارك في هذا الفيلم عدد كبير من الضيوف مثل الفنانة غادة عادل والفنان إياد نصار والفنان باسم سمرة وكان هذا الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج الأستاذ طارق العريان.