ضوابط عمل برامج “التوك شو” الجديدة وفق قرار المجلس الأعلى للإعلام

اعلن الإعلامي مصطفى بكري، بان المجلس الأعلى للإعلام قد وضع ضوابط تحكم العمل في برامج التوك شو، التي سوف يبدأ المجلس الأعلى للإعلام في تطبيقها مع بداية اليوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر، كما أشار بكري أثناء تقديمه لبرنامج حقائق وأسرار، الذي يذاع من خلال قناة صدى البلد الفضائية المصرية، بأن برنامج التوك شو يجب ألا يزيد مدته عن 90 دقيقة.

كما يجب أن يكون مقدم برامج التوك شو، ورئيس تحريره يكونوا أعضاء في نقابة الإعلام، وأن لا تزيد الفواصل الإعلانية في البرنامج عن 3 فواصل كما يحدد الفاصل الإعلاني من 5 إلى 8 دقائق، كما أشار بكري أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر عدد من الضوابط الأخرى المتعلقة بالمرجعية والمصادر.