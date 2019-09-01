عادل إمام يستأنف تصوير “فلانتينو” غداً الأحد بعد توقف 3 أشهر

يستأنف الزعيم عادل إمام تصوير مشاهده فى مسلسله “فلانتينو” الأحد المقبل، بعد توقف دام لأشهر، وذلك عقب القرار بتأجيل التصوير 3 أشهر، وقد انتهت أسرة العمل من تصوير 40% من أحداث العمل، ومن المقرر أن يدخل الزعيم بـ “فلانتينو” في السباق الرمضاني المقبل لعام 2020.

يلعب الزعيم دور صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد “فلانتينو”، وتدور الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى، حيث تدور حول مواجهة مجموعة المدارس التي يمتلكها لمجموعة من المشاكل والأزمات، كما انه يدخل في عدد من العلاقات العاطفية، وتتواصل باقي الأحداث.

ويشارك الفنان عادل إمام بطولة مسلسل “فالنتينو” الفنانة دلال عبد العزيز وداليا البحيرى ورانيا محمود ياسين وعمرو وهبة وبدرية طلبة وهدى المفتى وحمدى الميرغنى وسليمان عيد، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامى إمام.