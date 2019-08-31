انتهاء ياسمين نيار من تصوير كليبها الجديد

استطاعت الفنانة الجزائرية ياسمين نيار من الانتهاء من تصوير كليبها الجديد لأغنيتها الجزائرية الجديدة التي كانت تحت عنوان نقولهالك، فسجلت الفنانة الأغنية في خلال زيارتها لبلدها في الفترة الأخيرة وشاركها فيها عدد كبير من الشعراء والملحنين الجزائريين.

وكان محتوى الأغنية أن هناك أمرآة قد تحررت من رجل خائن، ومن المفترض إن يتم طرح هذا الكليب خلال الفترة المقبلة وكانت هذه الأغنية من كلمة الأستاذ عبد المجيد ومن تلحين وتوزيع مصطفى 62 وتم تصوير هذا الكليب في دولة الجزائر، ومن جانب أخر تستعد الفنانة ياسمين لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان توحشتك ومن المفترض تصوير في دولة أوروبا وكانت من كلمات الأستاذ نبيل مدني.