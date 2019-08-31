إحياء نوال الكويتية حفل في السعودية

قامت الفنانة نوال الكويتية بالوصول إلى دولة السعودية لكي تقوم بإحياء حفلاً من ضمن فعاليات موسم السودة، ومن الجدير بالذكر أن يشاركها في هذا الحفل المطرب السعودي المشهور الفنان عبادي الجوهر، ويعد هذا الحفل من أهم الحفلات التي تقام في دولة السعودية.

وستقوم الفنانة نوال الكويتية بتقديم كل الأغاني التي يفضلها الجمهور، ومن الجدير بالذكر أن الفنانة نوال الكويتية طرحت أغنية بعنوان قسم وسمعني وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكانت هذه الأغنية من كلمات فيصل السديري، ومن ألحان سهم وتوزيع رأفت وكانت من ربابة كلاً من محمود سرور وعود شادي وكانت من جيتار شريف فهمي وحققت هذه الأغنية نجاح مبهر.