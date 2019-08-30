استلام الفنانة هند صبري لجائزة فنية جديدة

قامت مؤسسة الصحفيات الإيطالية بتكريم الفنانة هند صبري وتقديم لها جائرة Starlight cinema award، حيث تم تقديم هذه الهدية لها بمناسبة نجاها الفني العظيم في الآونة الأخيرة وبسبب موهبتها الكبيرة، كما أن الفنانة هند صبري هي الفنانة الأولى العربية التي حصلت على هذه الجائزة التي بدأت من عام 2014.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة هند صبري في هذه الفترة تشارك في فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته رقم 76، ولفتت الفنانة هند صبري الجميع في هذا الحفل وهذا بفضل ارتدائها فستان جديد ورائع من ستايلست ياسمين عيسى وكانت مرتدية مجوهرات وحذاء مناسب للغاية، وتحدث الجميع عن إطلالاتها المبهرة وماكياجها الرائع.