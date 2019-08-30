إهداء مصطفى قمر أدعية للتلفزيون بصوته

قام الفنان مصطفى قمر بإهداء مجموعة من الأدعية الدينية وذلك على إذاعات وشاشات التلفزيون، كما أن شركة ماب للإنتاج الفني التي يمتلكها الفنان مصطفى قمر قامت بعرض كافة الأدعية الخاصة بالمطرب تبعاً لقوائم الإهداءات في المبنى وما دفع لإحالة الأمر للجان المتعلقة بالهيئة.

ومن ناحية أخرى قامت لجنة السياسات الإعلانية في الوطنية للإعلام بالعمل على قبول الأدعية التي قدمها الفنان مصطفى قمر ولكن بشرط أن أي قيمة يتم جلبها لا بد أن تستفيد منها خزينة التلفزيون المصري دون أي تواجد التزام من شركة ماب بشكل نهائي في الحقوق المالية، ومن الجدير بالذكر أن الفنان مصطفى قمر حقق نجاح مبهر في الآونة الأخيرة.