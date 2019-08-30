إعلان توفيق عكاشة اعتزاله العمل العام في السياسة

صرح الإعلامي توفيق عكاشة، بأنه قرر أن يعتزل العمل العام، على وجه العموم، وأنه لن يعود ألية مرة أخرى، وأشار إلى استيائه من دور الأحزاب السياسية التي تتواجد في الساحة الحالية في مصر، وأشار توفيق عكاشة من خلال برنامجه المذاع عبر قناة الحياة، برنامج مصر اليوم، بأنه لم ير دور للأحزاب السياسية خلال تلك الفترة.

كما أنه لم يرى حملات من الأحزاب السياسية تعمل على محاربة الكلاب الضالة وأشار إلى أن زيادة عدد الأحزاب عن عدد 106 حزب سوف يضر بالعملية السياسية داخل مصر، كما أكد لأنه لا يمكن أن تقام حياة ديمقراطية والهيئات العليا للأحزاب غير مؤهلة أو مدربة على أن يتم ممارسة العمل السياسي، وطالب بتقليل أعداد الأحزاب السياسية إلى 16 حزب بدلا من 106 حزب.