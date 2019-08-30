يسرا اللوزى أمام أحمد السقا مجددا في فيلم “العنكبوت”

انضمت الممثلة يسرا اللوزى للنجم أحمد السقا مرة أخري، في فيلمه الجديد “العنكبوت”، بعد تعاونهما في مسلسل “خطوط حمرا” الذي عرض عام 2012، لتلعب دور مهم ومحوري خلال أحداث الفيلم أمام السقا، والفيلم قد انطلق بالتصوير خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يسرا اللوزى ستبدأ في تصوير مشاهدها أمام السقا بعد أسبوع في الديكورات الخاصة بها، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق وهى عادة السقا في أفلامه.

وبالرغم من أن المخرج أحمد نادر جلال مخرج الفيلم كان يرغب في البدء بالتصوير بوجود أبطاله، ولكن تم التعاقد بشكل رسمي مع النجمة منى زكى، والفنان محمد لطفي والفنان ظافر العابدين والفنان أحمد فؤاد سليم وغيرهم. وقد انطلق التصوير إلا أن ما زال يعقد باقي التعاقدات مع الفنانين المدرج أسمائهم في القائمة المقرر التعاقد معها.