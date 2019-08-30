تامر حسنى ينتهى من تصوير أغنيته “دلوقتى ارتاح” لفيلم “الفلوس”

كشف الفنان تامر حسنى عن انه تم انتهائه من تصوير أغنيته الجديدة “دلوقتى ارتاج” ضمن أحداث فيلمه الجديد “الفلوس”، والمقرر عرضه فى شهر أكتوبر المقبل بجميع دور العرض، الأغنية من تأليف محمد عبد المعطى، ومن كلمات أمير طعيمة.

يشارك في بطولة فيلم “الفلوس”، كلا من تامر حسني وزينة، عائشة بن أحمد، ‏خالد الصاوي، محمد سلام، والذي ‎ينتظر طرحه في دور العرض بالجمهورية، والفيلم من تأليف محمد عبد ‏المعطي، من إخراج سعيد الماروق.

وفي سياق أخر يدخل النجم تامر حسني ضمن منافسة شرسة للحصول على لقب أفضل فنان إفريقي لعام 2019 على مستوى القارة السمراء، وذلك من أجل الحصول على جوائز الموسيقى الإفريقية “أفريما”، حيث تم إدراج اسم تامر ضمن الترشيحات الأولية لتصويت الجماهير في “الأفريكان ميوزيك أووردز” أو”Afrima”.