بعد ارتدائه قميص شفاف… محمد رمضان لمنتقديه: الافواه لن تصمت

وجه النجم محمد رمضان رسالة لمنتقديه بعد حفله الأخير في الساحل الشمالي بسبب ارتدائه قميص شفاف، بجانب معظم الإطلالات التي ظهر بها وسجدته على المسرح بعد انتهائه من الغناء، ونشر صورة له من الحفل وعلق عليها قائلاً: “الافواه لن تصمت والألسن لن تتوقف.. ثقة في الله نجاح”.

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وقدم محمد رمضان في الحفل الكثير من الاغاني والاستعراضات التي أداها للمرة الأولى في حفله بالساحل الشمالي منذ عدة أيام، وظهر ببعض الإطلالات المختلفة بجانب الاستعراضات التي نالت إعجاب الجمهور.

واحتفل محمد رمضان اليوم، بتحقيق القناة الخاصة به عبر موقع “يوتيوب” لأكثر من 2 مليار مشاهدة، ليصبح أول فنان مصري يحقق 2 مليار مشاهدة عبر قناته الشخصية بموقع يوتيوب.