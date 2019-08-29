مي كساب في انتظار مولدها الثالث وتقول “أنا سوبر سوبر سوبر ماما”

صرحت اليوم الفنانة الرائعة “مي كساب” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منشور بخصوص انتظارها مولودها الثالث بعد الإعلان عن خبر حملها الثالث، حيث تضمن المنشور عبارات جميلة معبرة عن اشتياقها للمولد الثالث قائلة “أنا سوبر سوبر سوبر ماما، إدعولي أولد بالسلامة“.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة مي كساب قد تزوجت منذ عام 2015 من مطرب المهرجات “أوكا” وقد أنجبت ابنتها الأولى فريدة في عام 2016، ثم انجبت ابنتها الثانية داليدا في عام 2018، وها هي الآن تنتظر مولدها الثالث وتطلب من جمهورها الدعاء لها حتى يأتي مولدها سالمًا.

ومن جانب أخر فقد صرحت أنها تستعد إلى المشاركة في مسلسل جديد بعنوان “اللعبة” وسوف تبدأ في شهر أكتوبر القادم، المسلسل من إخراج معتز التوني ويشاركها البطولة شيكو وهشام ماجد.