أغنية «جدا جدا» لأصالة تقترب من 2 مليون مشاهدة على يوتيوب

حظيت أغنية “جدا جدا” للفنانة أصالة من ألبومها الجديد “فى قربك”، على اشادة عالية من الجمهور حيث تقترب من تحقيق 2 مليون مشاهدة، وذلك عقب طرحها عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب الأيام القليلة الماضية، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد حسن، وتوزيع شريف قاسم.

وقد قامت النجمة أصالة بطرح 3 أغنيات من ألبومها المنتظر، قبل هذه الأغنية “في قربك” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث كانت الأغنية الأولى “نكتة بايخة” من كلمات عبد الحميد حباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد، وجائت الأغنية الثانية “مبقاش سر” كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، اما الثالثة”حاجة متخصكش” من كلمات ناصر الجيل، ألحان وتوزيع آدم حسين، مهندس صوت أندرو داوود.

يذكر أن أصالة اشتركت مؤخرًا ديو غنائي مع المطرب مصطفى حجاج بعنوان “لما تقول يا عوم” وهذا الدوتو خاص بالأغنية الدعائية لفيلم “ولاد رزق 2″، للنجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم.