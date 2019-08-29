نهاية جولة الفنان وليد توفيق في ستار أون بورد

أصبح الفنان وليد توفيق يعيش حالة من النشاط الفني، حيث انتهت منذ أيام جولته الفنية للجزء الجديد في ستار اون بورد على أعلى السفن العالمية وذلك بمشاركة عدد كبير من النجوم والفنانين من بينهم واصف زيتون ونجوى كرم وكاظم الساهر وملحم زين وصباح الجزائرية وغيرهم الكثير من النجوم.

فاستطاع الفنان وليد توفيق بإحياء واحد من أهم حفلات ستار أون بورد، وكانت هذه الحفلة من تنظيم يوسف حرب، وقام الفنان وليد بتقديم أفضل الأغاني وسط تفاعل كبير من الجماهير، ستار أون بورد هي عبارة عن جولة فنية يجتمع فيها عدد كبير من الجماهير على سفينة عالمية فهي عبارة عن رحلة فنية وترفيهية.