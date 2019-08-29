إحياء مصطفى قمر أخر حفلاته في الساحل اليوم

سيقوم الفنان مصطفى قمر بإحياء أخر حفلاته في إحدى أهم المنتجات السياحية المشهورة في مدينة الساحل الشمالي، حيث أنه سيقوم بتقديم أغاني من ألبومه الجديد المسمى ضحكت ليا الذي قام بطرحه في الآونة الأخيرة، ويعد هذا الحفل الأخير الذي سيقوم الفنان بتقديمه في مدينة الساحل الشمالي.

ومن المفترض أن يبدأ هذا الحفل في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وسيتم تقديم عرض للراقصات أوكسانا وكريستسنا، ومن الجدير بالذكر أن الفنان مصطفى قمر قام بطرح ألبومه الجديد ضحكت ليا عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وحقق هذه الألبوم نسبة مشاهدة واستماع عالية وأقبل عليه عدد كبير من الجماهير وهذا لأنه رائع.