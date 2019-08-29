إحياء خالد سليم حفل الأوبرا الصيفي

سيقوم الفنان خالد سليم، في أوائل شهر سبتمبر في إحياء حفلاً عالمياً غي دار الأوبرا الصيفي وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، ومن أهم الأغاني الذي سيقوم الفنان خالد سليم بتأديتها على مسرح الأوبرا ولا ليلة ولا يوم وأستاذ الهوى وحلم عمري، لكل عاشق وطن، بالإضافة إلى الكثير من أغاني أعمال الطرب التي من بينهم بفكر في اللي ناسيني.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان محمد محسن قدم العديد من الأغاني ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي قام دار الأوبرا بتنظيمه وذلك على مسرح سيد درويش في محافظة الإسكندرية وكان من ضمن الأغاني التي قدمها تمر الليالي وفي قلبي مكان وأغنية ما املكش ويا حبيبتي وحبايب زمان.