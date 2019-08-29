حظر ظهور ريهام سعيد في الإعلام السمعي والمرئي لمدة عام

قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بإصدار قرار بحظر ظهور الإعلامية والمذيعة ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا عبر قناة الحياة، على أي وسيلة سواء كانت مرئية أو سمعية لمدة عام، بسبب الشكوى التي تم تقديمها من جانب المجلس القومي للمرأة ضدها بسبب إهانتها للسيدات البدينات عبر برنامجها على قناة الحياة.

حيث أن ما حدث من اتهام ريهام سعيد بالإساءة لسيدات مصر عن طريق تناولها موضوع السمنة والبدانة، وأصدرت نقابة الإعلاميين قرار بوقف المذيعة عن مزاولة أي نشاط إعلامي، كما قد نشرت ريهام سعيد مقطع فيديو، من خلال حسابها الشخصي عبر موقع انستجرام وقد أعلنت من خلاله إنها تعتزل العمل الإعلامي بشكل نهائي، بعد قرار وقف برنامجها بسبب تطاولها على السمينات والأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة.