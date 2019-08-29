نجاح أغنية عيش يا قلبي لأبو على موقع يوتيوب

قام الفنان أبو، بطرح أغنية خلال الفترة الحالية على قناته الخاصة على موقع الأغاني يوتيوب، وكانت الأغنية تحمل عنوان عيش يا قلبي، حيث حققت هذه الأغنية نسبة مشاهدة عالية بعد نشرها ب 48 ساعة، فتصدرت هذه الأغنية قائمة التريند على موقع اليوتيوب في كلاً من مصر ولبنان.

حيث كانت أغنية عيش يا قلبي من كلمات أبو بالاشتراك مع محمد سرحان، وكانت من ألحان وتوزيع الأستاذ مينو وكانت من إخراج المخرج اللبناني فادي حداد، حيث شارك أبو في التصوير الأستاذ رفيق علي أحمد والفنانة فاليري أبو شقرا، وكانت هذه الأغنية من أهم الأغاني التي قدمها أبو فحققت نجاحاً مبهراً على مستوى العالم.